"Нафтогаз" планирует закупить ПО, которое отслеживает действия пользователя компьютера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует приобретение программного обеспечения для системы аудита действий пользователей. Об этом говорится в системе публичных закупок Prozorro, передает УНН.
"Нафтогаз Украины" планирует приобретение экземпляров программного обеспечения с целью обеспечения возможности эффективного выявления, сбора, управления и анализа информационных инцидентов информационной безопасности. А это - запись пользовательских сессий, отслеживание действий пользователя на разных ОС, контроль подключения устройств на USB и тому подобное. Например, программное обеспечение должно уметь собирать следующие данные на ОС Windows:
• Название запущенного приложения
• Названия заголовков окон
• URL
• Названия веб сайтов
• Названия запущенных процессов
• Захватывать действий с клавиатуры и так далее.
Система должна записывать все команды, выполняемые на ОС, в том числе запущенные с помощью скриптов.
Ожидаемая стоимость программного обеспечения - 6 554 139 грн.
Срок поставки программного обеспечения для Системы аудита действий пользователей - до 31 декабря 2019 года.
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