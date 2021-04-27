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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для тепловиків майже на 250 гривень

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для тепловиків майже на 250 гривень

Київ • УНН

 • 20697 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. У квітні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК “Нафтогаз України” постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становитиме 6 522,86 грн за 1 тисячу кубометрів. Відзначимо, що у березні “Нафтогаз” продавав газ тепловикам майже на 250 гривень дешевше — 6 279,77 грн, передає УНН із посиланням на дані НАК.

Цитата

“У квітні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК „Нафтогаз України“ (далі — Компанія) постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 6,523 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У Нафтогазі нагадали, що визначення ціни ПСО відбулося востаннє через заплановане відкриття ринку газу для виробників тепла.

У зв’язку з цим з 1 травня 2021 року підприємства теплокомуненерго мають отримати змогу вільно обирати постачальника газу. З боку Групи Нафтогаз постачати газ великим виробникам тепла буде ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”. Контракти укладатимуться на комерційних засадах, на умовах попередньої оплати або ж постоплати при наданні банківської гарантії. Малі та середні споживачі, у тому числі ОСББ, можуть закуповувати газ у ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”.

Нагадаємо

Газопостачальні компанії оприлюднили фіксовані ціни на газ, які українці платитимуть вже з 2 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Відповідні умови передбачені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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