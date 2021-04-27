"Нафтогаз" повысил цену на газ для тепловиков почти на 250 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей, составит 6 522,86 грн за 1 тысячу кубометров. Отметим, что в марте "Нафтогаз" продавал газ тепловикам почти на 250 гривен дешевле - 6 279,77 грн, передает УНН со ссылкой на данные НАК.
Цитата
"В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК "Нафтогаз Украины"(далее - Компания) поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.
Детали
В Нафтогазе напомнили, что определение цены ПСО произошло в последний раз из-за запланированного открытия рынка газа для производителей тепла.
В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны Группы Нафтогаз поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты или постоплаты при предоставлении банковской гарантии. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".
Напомним
Газоснабжающие компании обнародовали фиксированные цены на газ, которые украинцы будут платить уже с 2 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Соответствующие условия предусмотрены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).