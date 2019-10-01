Нафтогаз підвищив ціни на газ для промисловості на близько 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на жовтень 2019 року, підвищивши ціну на газ для таких споживачів на близько 5%. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 899,00 – 5 458,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на вересень 2019 року, у жовтні ціни зростуть на 4,9-5,6%", - йдеться у повідомленні.
Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Нагадаємо, Нафтогаз у вересні на 3% знизив ціну на газ для потреб населення - до 4493,64 грн за тис. куб. м.