"Нафтогаз" отримає валютну ліцензію для перерахунку коштів за транзит російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів звернувся до Нацбанку з проханням надати НАК “Нафтогаз України” індивідуальну валютну ліцензію, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономрозвитку.
“26 березня міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів направив до Національного банку лист з проханням спростити здійснення операцій з іноземною валютою для НАК „Нафтогаз України“ при нарахуванні сплати за транзит природного газу ПАТ „Газпром“ (РФ)”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, в листі йдеться про надання “Нафтогазу” можливості отримувати індивідуальні ліцензії для швидкого перерахунку надлишково сплачених “Газпромом” коштів за транзит природного газу, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу від 22 грудня 2017 року та 28 лютого 2018 року.
Також Кубів попросив НБУ дозволити “Нафтогазу” не здійснювати обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що надійшли з-за кордону, якщо ці кошти треба повернути “Газпрому”.
Нагадаємо, міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що центральний орган виконавчої влади стягнув з російського газового монополіста “Газпром” 100 мільйонів гривень на користь державного бюджету.
Раніше повідомлялось, що “Нафтогаз” та “Газпром” планують до кінця березня провести перемовини стосовно газових контрактів і виконання рішення Стокгольмського арбітражу.