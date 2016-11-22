"Нафтогаз" оприлюднив цінові пропозиції щодо продажу газу у грудні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції щодо продажу газу на грудень 2016 року для промислових споживачів. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, передає УНН.
Згідно з повідомленням НАК, вартість газу для промислових споживачів у грудні становить від 7780,8 грн і до 8577,6 грн за тис. куб. м.
Зокрема, промспоживачі при використанні від 50 тис. куб. м газу у місяць сплатять 7780,8 грн за тис. куб. м за умови попередньої оплати.