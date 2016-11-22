"Нафтогаз" оприлюднив цінові пропозиції щодо продажу газу у грудні

Згідно з повідомленням НАК, вартість газу для промислових споживачів у грудні становить від 7780,8 грн і до 8577,6 грн за тис. куб. м.

Зокрема, промспоживачі при використанні від 50 тис. куб. м газу у місяць сплатять 7780,8 грн за тис. куб. м за умови попередньої оплати.