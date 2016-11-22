"Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения о продаже газа в декабре

Согласно сообщению НАК, стоимость газа для промышленных потребителей в декабре составляет от 7780,8 грн и до 8577,6 грн за тыс. куб.м.

В частности, промпотребители при использовании от 50 тыс. куб. м газа в месяц заплатят 7 780,8 грн за тыс. куб. м при условии предварительной оплаты.