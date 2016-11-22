"Нафтогаз" обнародовал ценовые предложения о продаже газа в декабре
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения о продаже газа на декабрь 2016 года для промышленных потребителей. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает УНН.
Согласно сообщению НАК, стоимость газа для промышленных потребителей в декабре составляет от 7780,8 грн и до 8577,6 грн за тыс. куб.м.
В частности, промпотребители при использовании от 50 тыс. куб. м газа в месяц заплатят 7 780,8 грн за тыс. куб. м при условии предварительной оплаты.