“Нафтогаз” очікував закупити у “Газпрому” у березні 0,5 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” очікував закупити у ПАТ “Газпром” у березні 0,5 млрд куб.м газу. Про це сьогодні сказав в ефірі “24 каналу” головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає УНН.
“По тих же обсягах “Газпрому”, який ми очікували на березень, це тільки 0,5 млрд куб. м. Тобто, у нас у шість разів більше газу, ніж ми очікували отримати в “Газпрому”, — сказав він.
Нагадаємо, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.