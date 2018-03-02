"Нафтогаз" планировал закупить у "Газпрома" в марте 0,5 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планировал закупить у ПАО "Газпром" в марте 0,5 млрд куб. м газа. Об этом сказал в эфире "24 канала" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"По тем же объемам "Газпрома", которые мы ожидали март, это только 0,5 млрд куб. м. То есть, у нас в шесть раз больше газа, чем мы ожидали получить у "Газпрома", - сказал он.
Напомним, в "Газпроме" сообщили, что не будут восстанавливать поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.