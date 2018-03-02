"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" жодних документів щодо розірвання газового контракту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” не отримував будь-яких офіційних документів від ПАТ “Газпром” стосовно початку процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу. Про це УНН повідомили у “Нафтогазі”.
“Поки ми не побачимо якихось офіційних документів з цього приводу від "Газпрому", ми не коментуємо їх заяву”, — сказали у НАК.
Нагадаємо, “Газпром” заявив про розірвання контрактів з “Нафтогазом”.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.
У “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.
Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.