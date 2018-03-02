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"Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" жодних документів щодо розірвання газового контракту

Київ • УНН

 • 12362 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” не отримував будь-яких офіційних документів від ПАТ “Газпром” стосовно початку процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу. Про це УНН повідомили у “Нафтогазі”.

“Поки ми не побачимо якихось офіційних документів з цього приводу від "Газпрому", ми не коментуємо їх заяву”, — сказали у НАК.

Нагадаємо, “Газпром” заявив про розірвання контрактів з “Нафтогазом”.

Як повідомляв УНН, 28 лютого Стокгольмський арбітраж у спорі щодо контракту з транзиту газу постановив, що ПАТ “Газпром” має виплатити НАК “Нафтогаз” 4,63 млрд дол.

У “Газпромі” заявили, що не планують відновлювати поставки газу в Україну.

Україна направила ноту ЄС через відмову РФ постачати газ.

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