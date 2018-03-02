"Нафтогаз" не получал от "Газпрома" никаких документов о расторжении газового контракта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" не получал каких-либо официальных документов от ОАО "Газпром" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом УНН сообщили в "Нафтогазе".
"Пока мы не увидим каких-то официальных документов по этому поводу от "Газпрома", мы не комментируем их заявление", - сказали в НАК.
Напомним, "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".
Как сообщал УНН, 28 февраля Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз" 4,63 млрд долл.
В "Газпроме" заявили, что не планируют возобновлять поставки газа в Украину.
Украина направила ноту ЕС из-за отказа РФ поставлять газ.