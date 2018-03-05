"Нафтогаз" має варіанти дій на випадок повного припинення транзиту з боку "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” має варіанти дій в разі повного припинення з боку ПАТ “Газпром”, в абсолютно неправовий спосіб, транзиту газу, але НАК поки що цього не очікує. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко, передає УНН.
“У нас прораховуються різні варіанти: і на рівні "Нафтогазу", і на рівні українського уряду, і на рівні Єврокомісії. Зокрема, є стрес-тести, варіанти дій, якщо "Газпром" абсолютно у не правовий спосіб повністю перерве транзит. Але поки ми цього не очікуємо”, — зазначив Вітренко.
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Раніше НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.
Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.