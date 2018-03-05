"Нафтогаз" имеет варианты действий на случай полного прекращения транзита со стороны "Газпрома"

"У нас просчитываются разные варианты: и на уровне "Нафтогаза", и на уровне украинского правительства, и на уровне Еврокомиссии. В частности, являются стресс-тесты, варианты действий, если "Газпром" абсолютно в неправовой способ полностью прервет транзит. Но пока мы этого не ожидаем", - отметил Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ назвали "Нафтогаз" вымогателем

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.