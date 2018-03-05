"Нафтогаз" имеет варианты действий на случай полного прекращения транзита со стороны "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" варианты действий в случае полного прекращения со стороны ОАО "Газпром", в абсолютно неправовым способом, транзита газа, но НАК пока этого не ожидает. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"У нас просчитываются разные варианты: и на уровне "Нафтогаза", и на уровне украинского правительства, и на уровне Еврокомиссии. В частности, являются стресс-тесты, варианты действий, если "Газпром" абсолютно в неправовой способ полностью прервет транзит. Но пока мы этого не ожидаем", - отметил Витренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ назвали "Нафтогаз" вымогателем
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.