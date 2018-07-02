"Нафтогаз" до 13 липня очікує рішення голландського суду щодо спроб "Газпрому" ухилитися від виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Голландський суд до 13 липня має ухвалити рішення щодо намагань “Газпрому” ухилитися від виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі. Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.
“У п’ятницю 29 червня в Амстердамі (Нідерланди) пройшло слухання щодо намагань ПАТ „Газпром“ ухилитися від виплат за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі. НАК „Нафтогаз України“ очікує, що суд вимагатиме від Газпрому виконати раніше видані розпорядження голландських виконавчих органів і надати інформацію про свої активи в Нідерландах. Суд має ухвалити рішення до 13 липня”, — повідомили в “Нафтогазі”.
Зазначається, що наприкінці травня Нафтогаз отримав від голландського судді дозвіл на арешт часток "Газпрому" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.
Шість із семи дочірніх компаній Газпрому в Голландії відмовились співпрацювати з судовими виконавцями і надати інформацію про частки "Газпрому" в їх акціонерному капіталі.
Як повідомляв УНН, 5 червня суд арештував нідерландські активи російського ПАТ "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.