Нафта дорожчає на тлі відновлення у Китаї та новин з США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у понеділок під час торгів зросли в ціні до 79,44 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,51%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 74,68 долара за барель, додавши 0,52%.
Деталі
Ціни на нафту зросли в понеділок на тлі перспектив відновлення попиту, викликані ослабленням Китаєм обмежень через COVID-19 та рішенням США викупити нафту для своїх державних резервів, що взяли гору над побоюваннями щодо глобальної рецесії, відзначає Reuters.
"Попри сплеск випадків COVID, оптимізм щодо відновлення та політика адаптації покращують прогноз попиту на нафту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг щодо Китаю.
Оголошення Міністерства енергетики США у п'ятницю про те, що воно розпочне викуп для стратегічного нафтового резерву сирої нафти з постачанням у лютому наступного року, також підтримало перспективи підвищення цін. Це буде перша закупівля Сполученими Штатами після цьогорічного рекордного вивільнення 180 мільйонів барелів із запасів.