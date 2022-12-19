Нефть дорожает на фоне восстановления в Китае и новостей из США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в феврале в понедельник во время торгов выросли в цене до 79,44 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,51%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 74,68 доллара за баррель, прибавив 0,52%.
Детали
Цены на нефть выросли в понедельник на фоне перспектив восстановления спроса, вызванные ослаблением Китаем ограничений из-за COVID-19 и решением США выкупить нефть для своих государственных резервов, что преобладало над опасениями по поводу глобальной рецессии, отмечает Reuters.
"Несмотря на всплеск случаев COVID, оптимизм по восстановлению и политика адаптации улучшают прогноз спроса на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг относительно Китая.
Объявление Министерства энергетики США в пятницу о том, что оно приступит к выкупу для стратегического нефтяного резерва сырой нефти с поставками в феврале следующего года, также поддержало перспективы повышения цен. Это будет первая закупка Соединенными Штатами после рекордного высвобождения 180 миллионов баррелей из запасов.