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Нефть дорожает на фоне восстановления в Китае и новостей из США

Нефть дорожает на фоне восстановления в Китае и новостей из США

Киев • УНН

 • 508103 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в феврале в понедельник во время торгов выросли в цене до 79,44 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,51%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 74,68 доллара за баррель, прибавив 0,52%.

Детали

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне перспектив восстановления спроса, вызванные ослаблением Китаем ограничений из-за COVID-19 и решением США выкупить нефть для своих государственных резервов, что преобладало над опасениями по поводу глобальной рецессии, отмечает Reuters.

"Несмотря на всплеск случаев COVID, оптимизм по восстановлению и политика адаптации улучшают прогноз спроса на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг относительно Китая.

Объявление Министерства энергетики США в пятницу о том, что оно приступит к выкупу для стратегического нефтяного резерва сырой нефти с поставками в феврале следующего года, также поддержало перспективы повышения цен. Это будет первая закупка Соединенными Штатами после рекордного высвобождения 180 миллионов баррелей из запасов.

Украинские Национальные Новости

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