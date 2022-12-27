Нафта дорожчає на ослабленні COVID-обмежень у Китаї та побоюваннях наслідків шторму в США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 84,68 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,91%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 80,27 долара за барель, додавши 0,89%.
Деталі
Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму у вівторок, оскільки останнє ослаблення Китаєм обмежень щодо COVID-19 підвищило надії на попит на паливо, а побоювання, що зимові шторми у Сполучених Штатах впливають на виробництво, продовжували підтримувати ціни, відзначає Reuters.
Доповнення
Російський експорт нафти впав після впровадження санкцій G7.