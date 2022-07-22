Нафта дорожчає через дефіцит пропозиції та геополітичну напруженість
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 104,79 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:45, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,90%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 97,19 долара за барель, додавши 0,87%.
Деталі
Ціни на нафту зросли на торгах в Азії в п'ятницю, відновившись після попереднього зниження через брак пропозиції та геополітичну напруженість, попри те, що послаблення попиту в Сполучених Штатах кинуло тінь на ринок цього тижня, відзначає Reuters.
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