Нефть дорожает из-за дефицита предложения и геополитической напряженности

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в сентябре в пятницу утром во время торгов выросли в цене до 104,79 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:45, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,90%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 97,19 доллара за баррель, прибавив 0,87%.

Детали

Цены на нефть выросли на торгах в Азии в пятницу, возобновившись после предыдущего снижения из-за нехватки предложения и геополитической напряженности, несмотря на то, что ослабление спроса в Соединенных Штатах бросило тень на рынок на этой неделе, отмечает Reuters.

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