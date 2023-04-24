Нафта дешевшає через невизначеність перспектив світової економіки та підвищення ставок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок під час торгів впали в ціні до 80,67 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,21%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 76,90 долара за барель, втративши 1,25%.
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Ціни на нафту впали в понеділок, на тлі того, як побоювання щодо зростання відсоткових ставок, стану світової економіки та перспектив попиту на паливо переважили підтримку з боку перспектив скорочення постачання через скорочення постачання ОПЕК+, відзначає Reuters.
Обидві марки впали в ціні більш ніж на 5% минулого тижня, це перше тижневе падіння за п'ять років, у той час, як у США передбачалося, що попит на бензин упав у порівнянні з минулим роком, що посилило побоювання щодо рецесії найбільшого у світі споживача нафти.