Нафта дешевшає через невизначеність перспектив світової економіки та підвищення ставок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок під час торгів впали в ціні до 80,67 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 9:56, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,21%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 76,90 долара за барель, втративши 1,25%.

Деталі

Ціни на нафту впали в понеділок, на тлі того, як побоювання щодо зростання відсоткових ставок, стану світової економіки та перспектив попиту на паливо переважили підтримку з боку перспектив скорочення постачання через скорочення постачання ОПЕК+, відзначає Reuters.

Обидві марки впали в ціні більш ніж на 5% минулого тижня, це перше тижневе падіння за п'ять років, у той час, як у США передбачалося, що попит на бензин упав у порівнянні з минулим роком, що посилило побоювання щодо рецесії найбільшого у світі споживача нафти.

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