Нефть дешевеет из-за неопределенности перспектив мировой экономики и повышения ставок

По данным Bloomberg по состоянию на 9:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,21%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 76,90 доллара за баррель, потеряв 1,25%.

Детали

Цены на нефть упали в понедельник, на фоне того, как опасения относительно роста процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо перевесили поддержку со стороны перспектив сокращения поставок из-за сокращения поставок ОПЕК+, отмечает Reuters.

Обе марки упали в цене более чем на 5% на прошлой неделе, это первое недельное падение за пять лет, в то время как в США предполагалось, что спрос на бензин упал по сравнению с прошлым годом, что усилило опасения относительно рецессии крупнейшего в мире потребителя нефти.