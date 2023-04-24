Нефть дешевеет из-за неопределенности перспектив мировой экономики и повышения ставок

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник во время торгов упали в цене до 80,67 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 9:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,21%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 76,90 доллара за баррель, потеряв 1,25%.

Детали

Цены на нефть упали в понедельник, на фоне того, как опасения относительно роста процентных ставок, состояния мировой экономики и перспектив спроса на топливо перевесили поддержку со стороны перспектив сокращения поставок из-за сокращения поставок ОПЕК+, отмечает Reuters.

Обе марки упали в цене более чем на 5% на прошлой неделе, это первое недельное падение за пять лет, в то время как в США предполагалось, что спрос на бензин упал по сравнению с прошлым годом, что усилило опасения относительно рецессии крупнейшего в мире потребителя нефти.

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