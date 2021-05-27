Нафта дешевшає через можливе відновлення поставок з Ірану в міру просування ядерних переговорів

За даними Bloomberg станом на 8:03, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,55%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 65,89 долара за барель, втративши 0,48%.

Деталі

Ціни на нафту впали в четвер, але залишалися у вузькому діапазоні, у якому вони були весь тиждень, оскільки оптимізм з приводу літнього сезону в США і Європі нівелював побоювання з приводу попиту в Індії і потенційного збільшення пропозиції з Ірану, пише Reuters.

"Ринки як і раніше зосереджені на переговорах щодо ядерної програми Ірану і на тому, чи будуть повністю скасовані санкції стосовно експорту нафти і коли", - відзначають аналітики Citi.

Це буде великою проблемою для наступного засідання Організації країн-експортерів нафти і союзників, разом названих ОПЕК+, 1 червня, на якому нафтовиробники повинні будуть оцінити, чи міняти свої плани з ослаблення обмежень виробництва в зв'язку з перспективою повернення на ринок поставок з Ірану.

Citi передбачає, що ОПЕК+ дотримуватиметься планів з повернення 700 тис. барелів на добу поставок нафти в червні, але план групи зі збільшення поставок ще на 840 тис. барелів на добу в липні "тепер може бути під питанням".

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку у травні-липні.

В ОПЕК+ наприкінці квітня погодили, що будуть дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.