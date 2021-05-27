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Нефть дешевеет из-за возможного возобновления поставок из Ирана по мере продвижения ядерных переговоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 68,49 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.

Нефть дешевеет из-за возможного возобновления поставок из Ирана по мере продвижения ядерных переговоров

По данным Bloomberg по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,89 доллара за баррель, потеряв 0,48%.

Детали

Цены на нефть упали в четверг, но оставались в узком диапазоне, в котором они были всю неделю, поскольку оптимизм по поводу летнего сезона в США и Европе нивелировал опасения по поводу спроса в Индии и потенциального увеличения предложения из Ирана, пишет Reuters.

"Рынки по-прежнему сосредоточены на переговорах по ядерной программе Ирана и том, будут ли полностью отменены санкции в отношении экспорта нефти и когда", - отмечают аналитики Citi.

Это будет большой проблемой для следующего заседания Организации стран-экспортеров нефти и союзников, вместе названных ОПЕК+, 1 июня, на котором нефтепроизводители должны будут оценить, менять ли свои планы по ослаблению ограничений производства в связи с перспективой возвращения на рынок поставок из Ирана.

Citi прогнозирует, что ОПЕК+ будет придерживаться планов по возвращению 700 тыс. баррелей в сутки поставок нефти в июне, но план группы по увеличению поставок еще на 840 тыс. баррелей в сутки в июле "теперь может быть под вопросом".

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи в мае-июле.

В ОПЕК+ в конце апреля согласовали, что будут придерживаться своего плана по увеличению поставок на 2 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев. Следующее заседание состоится в начале июня.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.

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