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Нафта Brent впала в ціні нижче 42 дол. за барель

Нафта Brent впала в ціні нижче 42 дол. за барель

Київ • УНН

 • 10221 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у четвер зранку під час торгів впали в ціні до 41,46 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,65%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 39,73 долара за барель, втративши 0,75%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

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