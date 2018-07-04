Нафта Brent торгується вище 78 дол. за барель

За даними видання, станом на 9:40 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent збільшилася на 0,35%.

При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли в ціні до 74,47 долара за барель, додавши 0,45%.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.



Україна протягом 2017 року збільшила обсяги прокачування нафти на 5,3% до 16,034 млн т відповідно до попереднього року.