Нафта Brent торгується вище 55 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у березні у вівторок зранку впали в ціні до 55,59 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:08, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,48%.
При цьому ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,32 долара за барель, втративши 0,10%.
Нагадаємо, 16 січня зранку ф’ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні до 55,58 дол. за барель, WTI - 52,48 дол. за барель.