Нафта Brent торгується вище 48 дол. за барель

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 45,02 долара за барель, втративши 0,57%.

Ціни на нафту впали на початку тижня, оскільки побоювання з приводу зростання пропозиції знову вийшли на перший план після того, як провідні країни-виробники - ОПЕК+ - відклали переговори щодо рівня видобутку у 2021 році, у той час як пандемія коронавірусу продовжує негативно впливати на попит на паливо.

Так, ОПЕК і союзники на чолі з Росією відклали переговори про політику видобутку нафти на 2021 рік до четверга, 3 грудня. Ключові гравці розходилися в думках про те, який встановити рівен видобутку нафти на тлі слабкого попиту через пандемію, пише Reuters.

Водночас, на тлі стрімкого збільшення кількості хворих на COVID-19 у багатьох частинах світу та підвищеного ризику подальших економічних обмежень, зусилля картелю щодо встановлення рівня видобутку можуть не увінчатися успіхом, якщо попит на нафту буде падати швидше, ніж обсяги поставок, відзначали раніше аналітики MarketWatch.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Наразі укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, як передбачали раніше аналітики, на зустрічах ОПЕК+, ймовірно, погодиться зберегти поточні квоти - відклавши спочатку заплановане підвищення на два мільйони барелів на день на січень.

Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли певному зміцненню цін на нафту.