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Нафта Brent торгується вище 32 дол. за барель

Нафта Brent торгується вище 32 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 32,65 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,45%.

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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 24,95 долара за барель, додавши 5,59%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.

Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року. 30 березня нафта впала до 17-річного мінімуму, на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

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