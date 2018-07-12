Нафта Brent торгується нижче 75 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у вівторок вранці зросли в ціні до 74,58 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання, станом на 08:16 вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent зросла на 1,61%.
При цьому серпневі ф'ючерси на нафту марки WTI піднялися в ціні до 70,84 долара за барель, додавши 0,65%.
Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді прогнозують підвищення середніх цін на нафту в 2018 році на 11,7%, в порівнянні з 2017 роком, а також падіння ціни на 4,3% в 2019 році.