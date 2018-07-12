Нефть Brent торгуется ниже 75 долл. за баррель

По данным издания, по состоянию на 8:16 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,61%.

При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись в цене до 70,84 доллара за баррель, прибавив 0,65%.

Напомним, в Международном валютном фонде прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падение цены на 4,3% в 2019 году.