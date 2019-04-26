Нафта Brent різко впала в ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю під час торгів різко впали в ціні до 72,95 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 14:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,88%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,14 долара за барель, втративши 1,64%.
Додамо, 25 квітня ціна Brent вперше цього року перевищила 75 дол. за барель.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.