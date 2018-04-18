Надзвичайний стан у Туреччині: РНБ прийняла рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Турецька Рада національної безпеки ухвалила рішення, згідно з яким пропонує керівництву країни продовжити надзвичайний стан ще на три місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Sabah.
Рішення уже направлене в парламент і, скоріше за все, за інформацією видання, парламентарі ухвалять його, як найшвидше.
Як повідомляв УНН, Європейська комісія визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз.