Чрезвычайное положение в Турции: СНБ принял решение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Турецкий Совет национальной безопасности принял решение, согласно которому предлагает руководству страны продолжить чрезвычайное положение еще на три месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Решение уже направлено в парламент и, скорее всего, по информации издания, парламентарии примут его, как можно быстрее.
Как сообщал УНН, Европейская комиссия признала неудовлетворительным степень готовности Турции к вступлению в Европейский Союз .