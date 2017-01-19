Надзвичайних ситуацій на воді під час Водохреща в Україні наразі не зафіксовано - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Станом на 9:50 в Україні найдзвичайних ситуацій під час купання в ополонці на Водохреща не зафіксовано. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Серед тих, що купалися на Водохрещі, такий ситуацій не зареєстровано", – відповів представник прес-служби.
Як повідомляв УНН, майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща.
19 січня в Україні відзначають одне із найважливіших релігійних свят - Водохреща. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду.