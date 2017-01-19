Чрезвычайных ситуаций на воде во время Крещения в Украине пока не зафиксировали - ГосЧС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 10175 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По состоянию на 9:50 в Украине чрезвычайных ситуаций во время купания в проруби на Крещение не зафиксировали. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Среди тех, кто купались на Крещении, такой ситуаций не зарегистрировано", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНН, почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение.

19 января в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников - Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду.

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