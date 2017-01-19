Чрезвычайных ситуаций на воде во время Крещения в Украине пока не зафиксировали - ГосЧС

"Среди тех, кто купались на Крещении, такой ситуаций не зарегистрировано", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНН, почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение.

19 января в Украине отмечают один из важнейших религиозных праздников - Крещение. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду.