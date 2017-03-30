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Надходження від приватизації у 2018 році можуть становити близько 500 млн грн - ФДМУ

Надходження від приватизації у 2018 році можуть становити близько 500 млн грн - ФДМУ

Київ • УНН

 • 17088 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. За нинішнього законодавчого поля Фонд державного майна України очікує отримати у бюджет 2018 року близько 500 млн грн. Для отримання ще більших надходжень від приватизації, законодавство має бути зміненим. Про це кореспонденту УНН у відповідь на інформаційний запит повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

“Якщо законодавство з приватизації не зміниться, то до бюджету може надійти близько 500 млн грн. Ці цифри озвучив заступник Голови ФДМУ Андрій Гайдуцький. Саме цю суму ми пропонуємо забити у бюджет 2018, якщо, повторю, умови не зміняться. Плюс, якщо не будуть встановлені RAB-тарифи для електроенергетики, до того її продавати не можна”, — уточнили в прес-службі.

Але для того, щоб отримувати великі суми від приватизації, треба змінити законодавче поле і, врешті, створити всі умови для продажу крупних об’єктів.

“Тому на цей рік (2017 рік — ред.) уже забита сума у 17 млрд грн, але на наступний рік ми подали пропозиції — 500 млн грн від приватизації, якщо нічого не зміниться”, — сказали у прес-службі.

Також кореспонденту УНН уточнили, що таких обсягів можна буде досягти серед іншого, за рахунок активізації малої приватизації.

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