Поступления от приватизации в 2018 году могут составить около 500 млн грн - ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. При нынешнем законодательном поле Фонд государственного имущества Украины ожидает получить в бюджет 2018 года около 500 млн грн. Для получения еще больших поступлений от приватизации, законодательство должно быть изменено. Об этом корреспонденту УНН в ответ на информационный запрос сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.
"Если законодательство по приватизации не изменится, то в бюджет может поступить около 500 млн грн. Эти цифры озвучил заместитель председателя ФГИУ Андрей Гайдуцкий. Именно эту сумму мы предлагаем забить в бюджет 2018, если, повторю, условия не изменятся. Плюс, если не будут установлены RAB-тарифы для электроэнергетики, до этого момента ее продавать нельзя", - уточнили в пресс-службе.
Но для того, чтобы получать большие суммы от приватизации, надо изменить законодательное поле и, наконец, создать все условия для продажи крупных объектов.
"Поэтому на этот год (2017 - ред.) уже забита сумма в 17 млрд грн, но на следующий год мы подали предложение - 500 млн грн от приватизации, если ничего не изменится", - сказали в пресс-службе.
Также корреспонденту УНН уточнили, что таких объемов можно будет достичь среди прочего, за счет активизации малой приватизации.