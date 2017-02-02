Надходження від лотерей в Китаї в 2016 році досягли 57,5 млрд дол
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Надходження від різних лотерей в Китаї в 2016 році зросли на 7,3% в порівнянні з попереднім роком і досягли 394,6 млрд юанів (57,5 млрд дол). Про це повідомило в понеділок міністерство фінансів КНР, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Продажі квитків благочинних лотерей принесли 206,5 млрд юанів, спортивні лотереї, поширення квитків яких виросло на 13,1%, дали 188,2 млрд.
Тільки в грудні було продано лотерейних квитків на 36,6 млрд юанів, в тому числі квитків благочинних лотерей — майже на 20 млрд юанів, спортивних — на 16,6 млрд.
Надходження від благодійних та спортивних лотерей йдуть, крім адміністративних витрат, на виграші, включаючи джекпоти, поліпшення соціального забезпечення та будівництво спортивних споруд в Китаї.
Нагадаємо, тим часом лотерейна сфера в Україні знаходиться в занепаді. Оператори лотерей називають останні роки одними з найгірших за всю історію їх існування. Податкове навантаження, відсутність роботи Мінфіну по розробці ліцензійних умов, а також нестабільна економічна і політична ситуація призвели до значного скорочення оборотів ринку.
За даними звітності лотерейних компаній в Державну фіскальну службу, в 2014 році загальний оборот ринку доходив до 12,5 млрд грн. Три діючих на лотерейному ринку оператора тоді приносили до держбюджету понад 500 млн грн податкових відрахувань. Тепер же надходження становлять близько 10% від тієї суми.
Крім того, раніше надходження від діяльності українських лотерей спрямовували до спеціального фонду для фінансування об’єктів олімпійської підготовки, культури, спорту, а також лікування онкохворих дітей. Однак, такий спецфонд був ліквідований урядом в 2015 році. Зараз гроші скидаються в загальний “котел” і їх подальше використання визначити неможливо.