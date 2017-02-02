Поступления от лотерей в Китае в 2016 году достигли 57,5 млрд долл

Продажи билетов благотворительных лотерей принесли 206,5 млрд юаней, спортивные лотереи, распространение билетов которых выросло на 13,1%, дали 188,2 млрд.

Только в декабре было продано лотерейных билетов на 36,6 млрд юаней, в том числе билетов благотворительных лотерей - почти на 20 млрд юаней, спортивных - на 16,6 млрд..

Поступления от благотворительных и спортивных лотерей идут, кроме административных расходов, на выигрыши, включая джекпоты, улучшение социального обеспечения и строительство спортивных сооружений в Китае.

Напомним, тем временем лотерейная сфера в Украине находится в упадке. Операторы лотерей называют последние годы одними из худших за всю историю их существования. Налоговая нагрузка, отсутствие работы Минфина по разработке лицензионных условий, а также нестабильная экономическая и политическая ситуация привели к значительному сокращению оборотов рынка.

По данным отчетности лотерейных компаний в Государственную фискальную службу, в 2014 году общий оборот рынка доходил до 12,5 млрд грн. Три действующих на лотерейном рынке оператора тогда приносили в госбюджет более 500 млн грн налоговых отчислений. Теперь же поступления составляют около 10% от той суммы.

Кроме того, ранее поступления от деятельности украинских лотерей направляли в специальный фонд для финансирования объектов олимпийской подготовки, культуры, спорта, а также лечение онкобольных детей. Однако, такой спецфонд был ликвидирован правительством в 2015 году. Сейчас деньги сбрасываются в общий "котел" и их дальнейшее использование определить невозможно.