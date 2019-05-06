Надходження до місцевих бюджетів зросли на 22,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У січні-квітні 2019 року, за оперативними даними, до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою. Про це повідомила прес-служба ДФС у Facebook, передає УНН.
"У січні-квітні 2019 року, за оперативними даними, до місцевих бюджетів надійшло 81,3 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 22,6%, або майже на 15 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року", - йдеться в повідомленні.
У квітні до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 21,4 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року надходження зросли на 28,5%, або на 4,7 млрд грн.
"З початку року до зведеного бюджету надійшло 75,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 23,3%, або на 14,3 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року", - зазначається в повідомленні.
Надходження податку на доходи фізичних осіб у квітні склали 20,7 млрд грн. Порівняно з квітнем минулого року ці надходження зросли на 25,5%, або на 4,2 млрд грн.
Нагадаємо, у січні-березні до місцевих бюджетів надійшло 59,9 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.