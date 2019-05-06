Поступления в местные бюджеты выросли на 22,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В январе-апреле 2019 года, по оперативным данным, в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook, передает УНН.
"В январе-апреле 2019 года, по оперативным данным, в местные бюджеты поступило 81,3 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 22,6%, или почти на 15 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В апреле в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 21,4 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года поступления выросли на 28,5%, или на 4,7 млрд грн.
"С начала года в сводный бюджет поступило 75,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 23,3%, или на 14,3 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - отмечается в сообщении.
Поступление налога на доходы физических лиц в апреле составили 20,7 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года эти поступления возросли на 25,5%, или на 4,2 млрд грн.
Напомним, в январе-марте в местные бюджеты поступило 59,9 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой.