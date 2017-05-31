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Надходження до бюджету від податків цього року зросли на 28% - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Надходження до бюджету від роботи Державної фіскальнох служби з початку року зросли на 28%. про це на сьогоднішньому засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

Надходження до бюджету від податків цього року зросли на 28% - В.Гройсман

“Які показники податків нам вдалось мобілізувати до бюджету? Зростання ми маємо в цілому приблизно 28% в цьому році. Але хочу підкреслити, що це зростання в тому числі пов’язане з тим, що ми маємо зростання національної економіки”, — сказав В.Гройсман.

Він також закликав ДФС створити "нормальний клімат" у відносинах з бізнесом.

“Нам потрібно уберегти зростання, підсилювати його, але наголошую на тому, що ДФС, митна служба, це як раз ті структури, які безпосередньо працюють з урядом і моя вимога до них є абсолютно простою: створіть нормальний клімат у взаємостосунках між бізнесом і ДФС, дуже би хотів щоб ДФС керувалась абсолютно прийнятними нормами взаємодії, щоб не було жодних масок-шоу по відношенню до українського бізнесу”, — також сказав Прем’єр.

Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, надходження в бюджет від митних платежів збільшились на 500 млн грн щоденно.

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