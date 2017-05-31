Поступления в бюджет от налогов в этом году выросли на 28% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Поступления в бюджет от работы Государственной фискальнох службы с начала года выросли на 28%. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Какие показатели налогов нам удалось мобилизовать в бюджет? Рост мы имеем в целом примерно 28% в этом году. Но хочу подчеркнуть, что этот рост в том числе связано с тем, что мы имеем рост национальной экономики", - сказал В.Гройсман.
Он также призвал ГФС создать "нормальный климат" в отношениях с бизнесом.
"Нам нужно сохранить рост, усиливать его, но подчеркиваю, что ГФС, таможенная служба, это как раз те структуры, которые непосредственно работают с правительством и мое требование к ним абсолютно простое: создайте нормальный климат во взаимоотношениях между бизнесом и ГФС, очень бы хотел, чтобы ГФС руководствовалась абсолютно приемлемыми нормами взаимодействия, чтобы не было никаких масок-шоу по отношению к украинскому бизнесу", - также сказал Премьер.
Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, поступления в бюджет от таможенных платежей увеличились на 500 млн грн ежедневно.