Надходження до бюджету у січні-квітні збільшилися на 31% - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Надходження до зведеного бюджету у січні-квітні 2017 року становили 260,6 млрд грн, що на 30,8% більше, ніж у січні-квітні 2016 року. Про це написав на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає УНН.
“У січні-квітні 2017 року до зведеного бюджету надійшло 260,6 млрд грн. Це на 61,4 млрд грн, або на 30,8%, більше відповідного періоду минулого року”, — написав він.
М.Продан повідомив, що до загального фонду додаткові надходження становили 14,8 млрд гривень.
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Зокрема, уточнив він, перевиконання у січні-квітні податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів становило 15,8% або плюс 10,4 млрд грн, податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування — 3,2% або 0,8 млрд грн, податку на прибуток підприємств — 47,3% (+4,5 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — 8,9% (+1,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — 1% (+0,2 млрд грн) тощо.