Поступления в бюджет в январе-апреле увеличились на 31% - ГФС

"В январе-апреле 2017 года в сводный бюджет поступило 260,6 млрд грн. Это на 61,4 млрд грн, или на 30,8% больше соответствующего периода прошлого года", - написал он.

М.Продан сообщил, что в общий фонд дополнительные поступления составили 14,8 млрд гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поступление налогов в бюджет в январе увеличились в 1,6 раза

В частности, уточнил он, перевыполнение в январе-апреле налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров составил 15,8% или плюс 10,4 млрд грн, налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - 3,2% или 0,8 млрд грн, налога на прибыль предприятий - 47,3% (4,5 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц - 8,9% (1,8 млрд грн ), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 1% (0,2 млрд грн) и др.