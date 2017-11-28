Надіюсь на закон, який дозволить практичне накладання штрафів через відео-фіксацію порушень ПДР - Аваков

"У парламенті лежить законопроект, який, сподіваюсь, пройде через парламент на наступних двох сесійних тижнях, який (законопроект - ред.) дозволить нам прибрати практичні шороховатості, які не дозволяють нам на практиці застосовувати штрафні документи, практики застосування юридичного трактування скоєного дорожнього транспортного правопорушення," - сказав Аваков.

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Також він пояснив, що накладання штрафів за перевищення швидкості в населених пунктах 50 км/год відбуватиметься після порушення водієм швидкісного режиму на 10 км, тобто якщо перевищення швидкості складе 61 км/год.

Раніше Аваков заявив, що вибори до Верховної Ради на непідконтрольних територіях Донбасу після їхнього звільнення не повинні проводитися протягом 5-7 років.