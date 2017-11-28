Надеюсь на закон, который позволит практическое наложения штрафов за видео-фиксации нарушения ПДД - Аваков

"В парламенте лежит законопроект, который, надеюсь, пройдет через парламент на следующих двух сессионных неделях, который (законопроект - ред.) позволит нам убрать практические шероховатости, которые не позволяют нам на практике применять штрафные документы, практики применения юридической трактовки совершенного дорожного транспортного правонарушения", - сказал Аваков.

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Также он пояснил, что наложение штрафов за превышение скорости в населенных пунктах 50 км/ч будет происходить после нарушения водителем скоростного режима на 10 км, то есть если превышение скорости составит 61 км/ч.

Ранее Аваков заявил, что выборы в Верховную Раду на неподконтрольных территориях Донбасса после их освобождения не должны проводиться в течение 5-7 лет.