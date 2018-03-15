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Надія Савченко запевняє, що не отримувала від держави земельну ділянку та квартиру

Надія Савченко запевняє, що не отримувала від держави земельну ділянку та квартиру

Київ • УНН

 • 10560 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко в ефірі програми “Право на владу” запевнила, що не отримувала від держави земельну ділянку та квартиру, повідомляє УНН.

“Відкрийте абсолютно доступні реєстри, кадастри, перевірте декларації і подивіться, що моя родина не поліпшила соціального стану з тих пір як я стала народним депутатом та Героєм України. Моя мати не отримала земельної ділянки. Коли я сиділа, мені навіть будинок пропонували збудувати як хату Тарасу Шевченко. Ходили депутати до моєї мами, пропонували землю, пропонували квартиру. Я ще у в’язниці матері сказала, що нічого мені від них не треба. У моєї матері немає земельної ділянки крім тієї хати, де вона народилась і яку ми нещодавно продали для того, щоб зібрати на квартиру для мене або для сестри тому що ми всі живемо в одній трикімнатній квартирі, яку отримали мої батьки. Ми не маємо ніякої додаткової машини. Все чим я користувалась або користуюсь — це пільги на сплату комунальних послуг”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, народний депутат України Надія Савченко в ефірі програми “Право на владу” заявила про те, що із задоволенням віддасть президенту України зірку Героя, якою він її нагородив.

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