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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 15268 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33606 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39042 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86198 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84699 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102947 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109905 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Надежда Савченко уверяет, что не получала от государства земельный участок и квартиру

Надежда Савченко уверяет, что не получала от государства земельный участок и квартиру

Киев  •  УНН

 • 10560 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы “Право на власть” заверила, что не получала от государства земельный участок и квартиру, сообщает УНН.

“Откройте абсолютно доступные реестры, кадастры, проверьте декларации и посмотрите, что моя семья не улучшила социального положения с тех пор как я стал народным депутатом и Героем Украины. Моя мать не получила земельного участка. Когда я сидела, мне даже дом предлагали построить как дом Тарасу Шевченко. Ходили депутаты к моей маме, предлагали землю, предлагали квартиру. Я еще в тюрьме матери сказала, что ничего мне от них не надо. У моей матери нет земельного участка кроме того дома, где она родилась и которую мы недавно продали для того, чтобы собрать на квартиру для меня или для сестры потому что мы все живем в одной трехкомнатной квартире, которую получили мои родители. Мы не имеем никакой дополнительной машины. Все чем я пользовалась или пользуюсь — это льготы на оплату коммунальных услуг”, — сказала она.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы “Право на власть” заявила о том, что с удовольствием отдаст президенту Украины звезду Героя, которой он ее наградил.

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