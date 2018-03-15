Надежда Савченко уверяет, что не получала от государства земельный участок и квартиру

“Откройте абсолютно доступные реестры, кадастры, проверьте декларации и посмотрите, что моя семья не улучшила социального положения с тех пор как я стал народным депутатом и Героем Украины. Моя мать не получила земельного участка. Когда я сидела, мне даже дом предлагали построить как дом Тарасу Шевченко. Ходили депутаты к моей маме, предлагали землю, предлагали квартиру. Я еще в тюрьме матери сказала, что ничего мне от них не надо. У моей матери нет земельного участка кроме того дома, где она родилась и которую мы недавно продали для того, чтобы собрать на квартиру для меня или для сестры потому что мы все живем в одной трехкомнатной квартире, которую получили мои родители. Мы не имеем никакой дополнительной машины. Все чем я пользовалась или пользуюсь — это льготы на оплату коммунальных услуг”, — сказала она.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире программы “Право на власть” заявила о том, что с удовольствием отдаст президенту Украины звезду Героя, которой он ее наградил.