Надання тяжкохворим пацієнтам ліків зі співчуття: у ВР ухвалили закон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада прийняла закон № 5736 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (безоплатно), передає УНН.
Деталі
Метою закону є створення в Україні умов для доступу тяжкохворих пацієнтів до інноваційного лікування та реалізації програм надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (безоплатно) завдяки врегулюванню правовідносин у цій сфері.
Зокрема, передбачається:
визначення програм надання лікарських засобів зі співчуття та погодження проведення цих програм,
ввезення лікарських засобів для цілей цих програм,
надання звітів щодо ефективності та безпечності використання таких лікарських засобів,
можливість відкликати погодження проведення зазначених програм та визначення прав та обов'язків юридичних і фізичних осіб, а також повноважень органів державної влади і посадових осіб у відповідній сфері, та гармонізація національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.
Додамо
Раніше Кабмін cхвалив рішення розширити програму "єПідтримка", щоб пенсіонери могли витрачати кошти на ліки та комуналку.
Передбачається внесення змін до порядку надання допомоги "єПідтримка" та порядку використання коштів шляхом того, щоб змінити її, дати можливість придбати ліки особам з інвалідністю I та II групи, здійснювати оплату послуг ЖКГ громадянам від 60 років таособам з інвалідністю I та II групи та надати додаткову допомогу у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози.